Itaú prepara novas medidas de governança corporativa O Itaú prepara novas medidas de governança corporativa para manter a liderança no mercado de capitais. A afirmação foi feita por Geraldo Soares, superintendente de relações com investidores, do Banco Itaú, logo após ter recebido o prêmio Destaques Cias Abertas, que premiou as 10 empresas de melhor desempenho em 2001. Ele ressaltou que em todas as edições do Ranking Agência Estado/Economática o Itaú tem se destacado. Ele considera importante o prêmio, argumentando que "a Agência Estado é o único órgão de comunicação que está tendo a iniciativa da divulgação da cultura da Bolsa e promovendo o crescimento do mercado de capitais". Entre as medidas de governança corporativa, Soares citou a recente eleição, em 30 de abril, do conselheiro Alcides Tápias, ex-ministro do Desenvolvimento, ex-presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e ex-vice-presidente do Bradesco. Participam também desse conselho independente Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central, e Roberto Teixeira da Costa, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Soares afirmou que a instituição acredita na governança corporativa e tem vários projetos nesse sentido que estão sendo analisados. Leia mais sobre o Destaques Cias Abertas