Itaú quer elevar número de financiamentos O Banco Itaú espera aumento de 10% nas suas operações de financiamento de automóveis com o novo plano lançado ontem, que estabelece prazo de pagamento em até cinco anos (60 meses). O plano terá taxas de juros entre 1,94% e 2,59% ao mês. As linhas, disponíveis nas agências e revendas de veículos credenciadas, serão oferecidas nas modalidades de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e leasing no financiamento de veículos fabricados a partir de 98 e com valor máximo de R$ 20 mil. Na avaliação do diretor executivo da instituição, Ruy Moraes Abreu, a nova modalidade alcançará as pessoas com renda mensal acima de R$ 1.200. Segundo o diretor, o cenário atual comporta expansão de crédito e o Itaú está confiante na estabilidade e redução de juros no País.