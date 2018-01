Itaú recebe autorização para compra do BankBoston no Chile Autoridades chilenas anunciaram na sexta-feira que autorizaram o Itaú a comprar a unidade do BankBoston no Chile. O Itaú, segundo maior banco privado do Brasil, anunciou em agosto do ano passado acordo com o Bank of America para a compra das unidades do BankBoston no Chile e Uruguai por cerca de 631 milhões de dólares. A Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras do Chile informou em comunicado que concedeu "autorização para que Banco Itaú Holding Financeira, adquira até a totalidade das ações do BankBoston Chile, dentro de um prazo que vence em 7 de fevereiro de 2008". O BankBoston Chile tem 50 agências e 62 mil clientes, e ocupa o 12º lugar no ranking de instituições financeiras do País em total de ativos. O banco teve lucro líquido de cerca de 12 milhões de dólares em 2006.