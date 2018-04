Itaú ressarcirá transações indevidas nas contas As movimentações indevidas na conta dos clientes nas agências do Itaú, em Perdizes, serão ressarcidas. É o que informa a instituição, por meio de sua Assessoria de Imprensa. O problema ocorreu no último final de semana e, embora não divulgue números exatos, o banco afirma que o volume de ocorrências não foi grande. O cliente que teve quantias retiradas da conta e não reconheceu o débito deve procurar a sua agência do Itaú com o extrato em mãos. É preciso registrar a ocorrência e apontar exatamente os lançamentos não realizados por ele e também não autorizados. A partir daí, de acordo com a Assessoria do Itaú, o banco analisará os dados rapidamente para logo ressarcir seu cliente a fim de evitar maiores prejuízos. A análise será feita caso a caso. Em entrevista ao repórter do jornal O Estado de S. Paulo, André Siqueira, o diretor de Relações Internacionais do Itaú, Aldous Gallett, afirmou que, nestes casos, a palavra do cliente basta.