Itaú Seguros dá direito à revisão e reparação Os novos clientes do Seguro Automóvel da Itaú Seguros ou os que vão renovar sua apólice podem realizar uma revisão gratuita do seu veículo nas Lojas DPaschoal, graças a uma parceria entre as duas empresas. A Inspeção Veicular DPaschoal inclui a inspeção de mais de 50 itens relacionados à segurança do automóvel, como pneus, suspensão, freios e faróis. Também fazem parte da promoção pacotes gratuitos de serviços, de acordo com a necessidade verificada durante a inspeção. Há três tipos de pacotes: Pacote 1 - troca de lâmpadas dos faróis ou lanternas e alinhamento de farol, exceto farol de milha e neblina; Pacote 2 - alinhamento de direção e rodízio de pneus; e Pacote 3 - troca de pastilhas de freio dianteiro, retífica de discos de freio traseiros e dianteiros e troca de fluído de freio. Mesmo que o segurado não utilizar estes serviços ao fazer a inspeção, poderá realizá-los no prazo de um ano. Os clientes alvo da promoção - novos contratos e renovação de apólice - receberão em casa cupons de desconto em seu nome para serem usados nas Lojas DPaschoal. Para qualquer outro serviço que não aqueles listados na Inspeção Veicular, também será oferecido um desconto de 5%. Na região Sul, esta promoção está sendo oferecida também aos clientes da Gralha Azul.