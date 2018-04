Itaú: serviço de consulta online sobre previdência Depois de lançar o Consultor Online de Investimentos, o banco Itaú lança um novo serviço de comunicação virtual exclusivo para os clientes Itaú. Trata-se do Consultor Online para Previdência Privada. No Consultor Online, profissionais especializados ficam à disposição para responder as dúvidas relacionadas a Previdência de maneira instantânea. Basta entrar no site do Itaú (veja link abaixo) e acessar o site de Previdência - Itaú Prevline. A interface do novo serviço é interativa, por meio de chat privado, e permite que o consultor indique links durante a conversa, para que o correntista acesse determinadas seções do site que apresentam as diversas modalidades de planos oferecidos pelo Itaú, de acordo com o seu perfil.