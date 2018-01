Itaú também antecipa restituição do IR O Banco Itaú lançou hoje a linha de crédito que antecipa a restituição do Imposto de Renda, o Credipré IR. Trata-se de um empréstimo pessoal para os correntistas que, na declaração do Imposto de Renda de 2000, autorizaram o crédito automático de sua restituição em conta corrente no Itaú. O valor mínimo de contratação do Credipré IR é de R$ 200,00 e o máximo de 70% do valor a ser restituído, limitado a R$ 5 mil. As taxas mensais, bastante competitivas, são de 2,90% (cliente estrela) e 3,40% (cliente não estrela). Para contratar o Credipré IR, o cliente deve ser declarante e apresentar cópia da documentação que comprove a entrega da declaração e a indicação da agência e conta corrente do Itaú/Banerj para crédito da restituição. A data limite para contratar o empréstimo é 31 de outubro deste ano. O valor contratado será quitado em uma única parcela, com débito em conta corrente, quando ocorrer o crédito da restituição pela Receita. Veja nos links abaixo em que condições outros bancos estão oferecendo a antecipação da restituição do IR.