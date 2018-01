Itaú também reduz juros O Banco Itaú está comunicando a redução de taxas de juros para várias modalidades de crédito, "em consonância com a redução de taxas implantada pelo Copom". Foram reduzidos os juros dos empréstimos de crédito pessoal, capital de giro, desconto de duplicatas, desconto de cheques e contas contratuais entre 2,7 pontos porcentuais e 4 pontos porcentuais ao ano nas agências do banco. Também foram reduzidas as taxas para os grandes clientes, que operam por meio de consultas às mesas financeiras: foi repassada a eles a redução no custo de captação de recursos, informou a assessoria de imprensa do Itaú.