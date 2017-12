Itaú tem aval do BC para transformar financeira em banco O Banco Central (BC) autorizou nesta quinta-feira a transformação da Itaucard Financeira em banco múltiplo, com carteiras de investimento, crédito, financiamento e arrendamento mercantil. A decisão consta de comunicado divulgado no Sistema de Informação do BC (Sisbacen). A nova instituição passará se chamar Banco Itaucard.