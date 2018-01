Itaú tem lucro de R$ 1,824 bi no primeiro semestre O Banco Itaú Holding Financeira obteve lucro líquido de R$ 1,824 bilhão no primeiro semestre deste ano, com alta de 22,4% frente a igual período de 2003. As receitas da intermediação financeira totalizaram R$ 9,909 bilhões, com aumento de 162,5%, e o resultado bruto da intermediação fechou em R$ 4,506 bilhões, caindo 6%. O resultado líquido de créditos de liquidação duvidosa ficou negativo em R$ 420,031 milhões, com queda de 41%. A instituição contabilizou R$ 1,480 bilhão como outras despesas operacionais, montante 4,7% menor frente ao primeiro semestre do ano passado. O ganho operacional recuou 6,4%, para R$ 3,026 bilhões no intervalo. O lucro líquido por lote de mil ações foi de R$ 16,13 no primeiro semestre de 2004. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido ficou em 30,6%, contra 29,6% nos primeiros seis meses de 2003. Em 30 de junho passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 12,787 bilhões e o valor patrimonial por lote de mil ações estava em R$ 113,00. Os dados são consolidados.