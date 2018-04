Itaú tem lucro líquido de R$ 503,692 milhões no trimestre O Itaú divulgou hoje um lucro líquido consolidado de R$ 503,692 milhões no primeiro trimestre do ano, com queda de 19,4% frente ao mesmo período de 2001. As receitas de intermediação financeira diminuíram 14%, para R$ 3,158 bilhões, e o resultado bruto da intermediação fechou em R$ 1,261 bilhão, com alta de 2,5%. O ganho do banco por equivalência patrimonial recuou 60,4% no intervalo, totalizando R$ 3,796 milhões. O resultado operacional foi de R$ 696,054 milhões, volume 11% menor frente ao primeiro trimestre do ano passado. O lucro por lote de mil ações ficou em R$ 4,52. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 7,842 bilhões e o valor patrimonial por lote de mil ações estava em R$ 70,42. Os dados são consolidados. O Itaú informou que seus empréstimos totais aumentaram 8,7% no primeiro trimestre deste ano frente ao mesmo período de 2001, passando a R$ 32,540 bilhões. Em 31 de março passado, o banco possuía ativos totais de R$ 79,756 bilhões.