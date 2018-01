Itaú tem maior lucro já registrado em nove meses O lucro líquido do Banco Itaú Holding Financeira até setembro, de R$ 2,297 bilhões, é o maior já registrado em nove meses pela instituição. A informação é do diretor executivo de Controladoria do banco, Silvio de Carvalho, que participou hoje de teleconferência para a imprensa. Considerando todo o sistema financeiro, o montante só perde para o apresentado pelo Santander Banespa no mesmo período de 2002, que foi recorde. O lucro do Itaú no terceiro trimestre do ano gerou rentabilidade anualizada no período de 31,3%. Carvalho destacou que esse é o quinto trimestre consecutivo de retorno sobre patrimônio líquido superior a 30% no Itaú. Carteira de crédito A carteira de crédito do Banco Itaú Holding Financeira atingiu R$ 42,7 bilhões no final de setembro, 7,6% maior que os R$ 39,7 bilhões ao do mesmo mês de 2002. Um dos fatores para este crescimento foram as operações de crédito direcionadas a pequenas e médias empresas, que evoluíram 30,4% nos últimos 12 meses. Os recursos totais do banco somavam R$ 172,3 bilhões ao final de setembro, com crescimento de 28,3% sobre os R$ 134,3 bilhões apurados em setembro de 2002. O total das provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização atingiu R$ 6,1 bilhões em setembro de 2003, com evolução de 61,7 % em relação aos R$ 3,8 bilhões apurados no mesmo mês do ano passado.