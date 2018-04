Itaú tem problemas com transações erradas O movimento nas agências do Itaú na região de Perdizes, em São Paulo, aumentou desde segunda-feira, devido a transações eletrônicas indevidas nas contas correntes, durante o último fim de semana. Na agência da Avenida Professor Afonso Bovero foi necessário distribuir senhas e ampliar o horário de atendimento. Apesar de o banco ter se disposto a arcar com eventuais prejuízos sofridos pelos correntistas, mais de 30 clientes registraram a ocorrência no 23.º Distrito Policial, nos dois últimos dias, ante a média de uma denúncia diária. "Depois de ter meu cartão rejeitado, no fim de semana, descobri que realizaram uma série de depósitos e retiradas da minha conta, com um prejuízo final de R$ 3.490,00", conta o administrador de empresas Rubens Gori. "O problema não está no que aconteceu hoje, mas é daqui para a frente. Como confiar no sistema?", questiona o contador Antônio Dagosto, depois de perder a tarde na fila e ser informado que só teria acesso ao extrato em sua própria agência, na Rua Barão de Itapetininga. Alguns clientes constataram ontem, com surpresa, que os saldos de suas contas havia aumentado. "Minha conta deveria ter R$ 270, mas está com R$ 760. Por que alguém iria clonar meu cartão e depositar dinheiro?", perguntava o auxiliar de escritório Reinaldo Moreira. Segundo especialistas em sistemas bancários, o número excessivo de transações verificadas nas contas correntes é um artifício utilizados por "hackers" para dificultar o rastreamento de operações. "Dificilmente houve falha no sistema, assim como é quase impossível alguém simplesmente invadir a rede", afirma um analista de sistemas, que pediu para não ser identificado. De acordo com um especialista em armazenagem de dados, o mais provável é que alguém com conhecimentos em informática tenha recebido dados de clientes das agências. O diretor de Relações Institucionais do Itaú, Aldous Gallett, disse ainda não saber o número de clientes e agências atingidos pelo problema, mas garantiu que não houve invasão do sistema e que ninguém ganhou ou perdeu dinheiro com transações indevidas. "Essas ocorrências são pequenas e se devem à ação de malandros que obtêm dados de correntistas", diz. "Para nós, a palavra do cliente basta nesses casos." Mas o fato é que, na lista de reclamações do Procon-SP, a posição dos bancos aumentou de 2.194 consultas e 190 reclamações, em 1992, para 12.126 consultas e 2.893 reclamações, no ano passado. A maior parte das reclamações foi sobre falhas nas transações eletrônicas.