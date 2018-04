Itaú tem rentabilidade de 26,9% no semestre O Itaú apresentou rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido de 26,9% no primeiro semestre do ano. No final de junho, o patrimônio líquido consolidado da instituição estava em R$ 8,3 bilhões. Segundo dados do banco, a Itaú Seguros (Itauseg) apresentou lucro líquido de R$ 125 milhões no semestre, com rentabilidade anualizada de 16,7% sobre o patrimônio líquido de R$ 1,6 bilhão. Os prêmios consolidados auferidos, excetuando-se os do ramo saúde em 2002, atingiram R$ 802 milhões e as provisões técnicas, R$ 900 milhões. O índice de sinistralidade foi de 52,5%, contra 60,9% no primeiro semestre de 2001. Com isso, o combined ratio atingiu 97,7%, melhorando 0,5 ponto percentual. A Itauseg, devido à reestruturação de funções, transferiu para a Itaú Previdência e Seguros (Itauprev) a missão de preparar os produtos de seguros de vida a serem ofertados à base de clientes do banco. A decisão justifica-se pela sinergia entre os produtos de seguros de vida e de previdência. As provisões técnicas de previdência e seguros VGBL atingiram R$ 1,6 bilhão, com crescimento de 21,0% no semestre.