Itaú teve lucro de R$ 2,376 bilhões em 2002 O Itaú obteve lucro líquido consolidado de R$ 2,376 bilhões em 2002, com queda de 0,54% frente ao ano anterior. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 24,214 bilhões no ano passado, volume 71,14% maior em relação a 2001. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 2,565 bilhões, com alta de 77,63%. O resultado bruto da intermediação financeira cresceu 21,9%, para R$ 7,182 bilhões. A instituição registrou R$ 2,930 bilhões como "outras despesas operacionais", valor que superou em 6,46% o resultado de 2001. O ganho operacional evoluiu 35,45%, totalizando R$ 4,252 bilhões. O balanço do banco traz ainda um "resultado extraordinário" negativo de R$ 703,009 milhões no ano passado. Essa conta, em 2001, apresentou ganho de R$ 35,741 milhões. O lucro líquido por lote de mil ações ficou em R$ 21,36 em 2002. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 9,036 bilhões e o valor patrimonial por lote de mil ações estava em R$ 81,23. Todos os dados são consolidados.