Itaú Unibanco vê reversão na inadimplência e retomada do crédito

"A perspectiva é de que o índice se estabilize ou caia a partir do quarto trimestre", disse o diretor-executivo de Controladoria do banco, Silvio de Carvalho, em teleconferência com jornalistas sobre os resultados do terceiro trimestre.

O índice de inadimplência da carteira, medida pelo total de operações vencidas em prazo superior a 90 dias, era de 5,9 por cento no final de setembro.

O executivo disse ainda que a instituição já percebe "uma melhoria significativa da economia neste segundo semestre", o que deve produzir aumento dos financiamentos.

O banco prevê elevação de 12 por cento da carteira de crédito em 2009. Para 2010, a expectativa é de expansão de 20 a 25 por cento.

(Por Aluísio Alves)