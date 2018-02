Itaú, Vale e Telemar recebem prêmio da Animec A Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec) entregou há pouco os prêmios de melhores empresas abertas de 2001, na visão dos acionistas, para Itaú, Vale do Rio Doce e Telemar. O presidente da Associação, Waldir Corrêa, afirmou em sua apresentação que o objetivo da premiação é incentivar as companhias a adotarem as mais modernas práticas de governança corporativa, como a concessão de "tag along" de 100% e de uma cadeira nos conselhos para os minoritários. O vice-presidente do Itaú, Antonio Jacinto Mathias, destacou na entrega do "Selo Animec" de 2001 a política de dividendos do Banco. Segundo ele, a instituição financeira distribuiu, nos últimos 20 anos, cerca de R$ 4 bilhões em proventos. O executivo afirmou que o recebimento do prêmio "reforça a crença do Itaú de que um melhor tratamento aos minoritários e o bom relacionamento com os investidores devem continuar sendo prioridades". Mathias também destacou a adesão do Banco ao nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "Nós cumprimos todas as exigências que envolvem políticas transparentes", comentou. O diretor de relação com investidores da Vale do Rio Doce, Roberto Castello Branco, lembrou que a empresa está passando por uma "profunda transformação com vistas à criação de valor para o acionista". A Vale também recebeu prêmio da Animec de melhor companhia aberta de 2001 na visão dos minoritários. Segundo ele, a empresa está realizando mudanças para elevar a governança corporativa, a transparência e o respeito ao acionista. Na opinião do executivo, premiações como a da Animec mostram que "há pessoas promovendo uma revolução silenciosa no mercado, com o objetivo de reduzir o custo do capital". O diretor de relações institucionais da Telemar, Roberto Terziani, também compareceu à entrega do prêmio da Animec hoje, na Bovespa. A empresa recebeu a premiação após a reestruturação de suas 16 operadoras, que não teve nenhuma reclamação de investidores. "Criamos uma blue-chip que beneficia o mercado como um todo", disse. A segunda edição do "Selo Animec" contou com a presença dos presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, e da Comissão de Valores Mobiliários, José Luís Osório. O evento de entrega dos prêmios aconteceu na sede da Bovespa em São Paulo.