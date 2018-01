Itaú vende travellers em Euro pela Internet O site do banco Itaú já oferece a seus clientes a venda de travellers cheques em Euro, a moeda comum européia. O serviço funcionará em mais de 490 cidades brasileiras. Ao efetuar a compra, o correntista do banco deve informar a data e o endereço onde quer receber os travellers cheques. Os clientes do segmento Itaú Personnalité também podem adquirir o produto em site próprio (ver links abaixo). Segundo nota distribuída pelo Itaú, as vendas online de travellers cheques no banco pelo canal Internet estão em primeiro lugar, posição que deve ser consolidada agora, com a comercialização de travellers cheques em Euro.