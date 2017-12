Itaú votará em conjunto com acionistas sobre venda do BPI O Banco Itaú votará em conjunto com os demais acionistas que fazem parte do conselho de administração do Banco Português de Investimento (BPI) em caso de oferta pública de aquisição da instituição. A posição foi divulgada oficialmente pelo Itaú. O banco brasileiro é o maior acionista individual do BPI, com 16% do capital. Outros grandes acionistas são a espanhola La Caixa e a seguradora alemã Allianz. Rejeição Neste mês, o conselho de administração do BPI rejeitou a oferta pública de compra feita por outro banco português, o Millennium BCP. Entretanto, há expectativa de uma nova oferta, com valor superior. Em um comunicado, o BPI considerou a oferta do Millennium hostil, pois não foi solicitada pela administração do banco. A proposta foi de 4,3 bilhões de euros (ou US$ 5,13 bilhões).