ItauAções consegue classificação A Um dos fundos que saiu do conceito B para A foi o ItaúAções FIA. Em abril, o Ibovespa apresentou queda de 12,81%, o ItauAções apresentou uma variação negativa de 7,81%. O superintendente de renda variável da instituição, João Busato, creditou a melhora no desempenho às mudanças na carteira, entre elas a redução de 18% para 12% nos papéis da Petrobras. A companhia divulgou seus resultados e as ações apresentaram uma variação positiva significativa, atingindo o preço que a instituição acreditava bom para venda. Outra mudança foi retirar da carteira o recibo de Teles em função da saída dos papéis do Índice Bovespa. Além disso, as posições em Telesp caiu de 16% para 10%, devido às incertezas em relação aos BDRs de Telefónica (veja mais informações no link abaixo). Com a saída destes papéis, o fundo adquiriu Telemar e Embratel PN, além de uma posição de 6% diluída em telefonia celular. Busato destacou que antes da saída do recibo de teles do Índice, todos os fundos possuíam posições semelhantes e consequentemente resultados parecidos. A partir de agora, haverá uma diferenciação maior entre os desempenhos dos fundos, disse. Na opinião do superintendente do Itaú, os retornos vão depender da área de análise de cada instituição.