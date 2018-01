Itaúações é destaque entre maiores Entre os maiores fundos de ações por patrimônio líquido, o Itaúações foi o que mais se destacou. Basta verificar que o fundo foi o melhor colocado nos indicadores de Sharpe, Jensen, Timimg e VTM, no ranking de avaliação do Laboratório de Finanças da FEA-USP. É difícil comparar estes indicadores todos para chegar à conclusão de qual fundo escolher. O critério de Sharpe é o número que melhor consolida o mercado, considerando que mede rentabilidade e risco em um único número. Quem é conservador no risco deve olhar o Sharpe e ver também o parâmetro de VTM, que sinaliza um limite de perdas.