Itaúsa compra setor de gestão de fortunas do ABN na AL A Itaúsa (Investimentos Itaú) informa que assinou em 12 de abril contrato com o ABN AMRO Bank para a compra dos ativos de private banking internacional de clientes latino-americanos, atendidos por Miami e Montevidéu. A aquisição compreende ativos registrados nos Estados Unidos, Suíça e Luxemburgo, em um total de US$ 3,3 bilhões. Private banking é o segmento dos bancos que faz atendimento diferenciado e exclusivo a clientes pessoa física que possuem grande volume de investimento. Em comunicado, a Itaúsa afirma que a operação é um passo importante para as atividades de private banking internacional do Itaú. A instituição destaca a intenção de crescimento no setor de gestão de fortunas, com o aumento do volume de ativos geridos neste segmento em carteira de elevada qualidade, com relacionamentos de longo prazo. Além disso, a aquisição acrescenta número significativo de clientes de alta renda nos principais mercados latino-americanos. Na avaliação da Itaúsa, também haverá importante ganho de escala para os negócios, com a expansão de presença em mercados financeiros internacionais e a incorporação de profissionais de private banking, altamente qualificados e experientes. Com a aquisição da carteira de private banking de clientes da AL do ABN, o Itaú Private Bank passará a administrar US$ 11,4 bilhões em ativos deste segmento no exterior. A carteira no Brasil é de US$ 11,6 bilhões e o total gerido, portanto, soma US$ 23 bilhões. A Itaúsa também afirmou que o negócio reforça sua estratégia internacional e "consolida sua posição como um dos principais private banks para os clientes latino-americanos".