Itaúsa tem lucro de R$ 1,109 bilhão até setembro A Itaúsa ? a holding que reúne o Banco Itaú e as demais instituições do grupo - obteve lucro líquido de R$ 1,109 bilhão nos nove primeiros meses deste ano. O resultado ficou praticamente estável no comparativo com igual período de 2002, passando de exatos R$ 1.109.428,00 para R$ 1.109.938,00, correspondente a uma variação positiva de 0,05%. A receita líquida cresceu 17%, para R$ 5,611 bilhão, e o lucro bruto fechou em R$ 4,147 bilhões. O ganho operacional avançou 59,9%, para R$ 4,745 bilhões. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 7,427 bilhões. Os dados são consolidados.