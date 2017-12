Itautec: crédito de micros aumenta vendas A crescente oferta de crédito para a compra de microcomputadores já começou a surtir efeito para a Itautec, empresa de informática do Grupo Itaúsa. O vice-presidente da companhia, Ricardo Setubal, estima que os financiamentos representarão 10% do faturamento mensal no setor, hoje na casa de R$ 40 milhões. Ele acredita que as vendas de micros poderão crescer 114% este ano frente a 99, atingindo 150 mil unidades. Nas últimas semanas, a criação de linhas de crédito especiais para o produto foi anunciada pelo Itaú, Bradesco, Real, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Segundo o executivo, os empréstimos têm facilitado principalmente a comercialização de modelos intermediários, como o Pentium III de 500 Megahertz, que custa aproximadamente R$ 2.500,00. Setubal revelou que a primeira aliança estratégica da Itautec.com Serviços, que concentrará os negócios de Internet e televendas, será assinada esta semana. Ele preferiu não citar o nome do parceiro, mas sinalizou que a empresa atua no ramo de informática e telecomunicações. O acordo está ligado ao lançamento do "e-condominium", um produto que terá como principal atrativo o acesso de alta velocidade à rede mundial. Ele explicou que o sistema funcionará como um servidor instalado no edifício, permitindo o gerenciamento da rede ligada aos apartamentos. Setubal comentou que, apesar do nome, o produto também se destina a pequenas e médias empresas ou escritórios particulares.