ITBI: imposto de 2% sobre imóvel Quem comprou imóvel no município de São Paulo e ainda não lavrou a escritura em razão dos custos elevados na transferência do bem já pode refazer as contas e verificar a possibilidade de regularizar a situação. É que desde o início do ano está vigorando a Lei n.º 13.107, que determina alíquota única de 2% na cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI). Antes, as alíquotas eram progressivas, de 2% a 6%. Para imóvel com valor até R$ 142.982,88, a alíquota do ITBI já era de 2%. Portanto, só nos casos em que o valor do bem for superior a esse teto é que o proprietário vai pagar menos.