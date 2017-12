Itens de luxo para bolsos generosos nas lojas Supermercados sofisticados de São Paulo oferecem produtos de luxo a consumidores dispostos a abrir bem a carteira. A maioria dos alimentos é importada e pouco encontrada no mercado. A Agência Estado pesquisou alguns itens na loja Pão de Açúcar do bairro Jardim Paulistano - zona oeste da capital - e na Casa Santa Luzia, na região dos Jardins. Além dos produtos tradicionalmente caros, como bebidas e queijos importados, o levantamento encontrou mercadorias como tomate e azeite com preços surpreendentes. A embalagem de 150g do chocolate alemão Neuhaus Truffus sai pela bagatela de R$ 46,50 na Casa Santa Luzia. Nove bombons Godiva, dos EUA, custam R$ 38,00 no Pão de Açúcar (cada bombom sai por R$ 4,22). No Pão de Açúcar, o preço da barra de chocolate Fudge, também americana, é R$ 20,50. Alguns temperos também têm preços "salgados". Um vidro de 26g de pinholi da Companhia das Ervas custa R$ 12,70 no Pão de Açúcar do Jardim Paulistano. O azeite italiano Rufinno (500ml) sai por nada menos que R$ 60,00, enquanto 250ml de vinagre balsâmico Pandora custam R$ 32,00, ambos na Casa Santa Luzia. Massas italianas figuram igualmente na lista dos alimentos de luxo. A Casa Santa Luzia vende panetone Motta (1kg) a R$ 71,00, macarrão Tagliatelle com tartufo a R$ 37,50 e polenta com tartufo e cogumelo (500g) a R$ 34,10. As frutas, que no Brasil costumam ser vendidas a preços populares, também encontraram suas versões exóticas. Uma caixa de damascos glaceados com pistache, produzida na Síria, custa R$ 47,00 na Casa Santa Luzia. No Pão de Açúcar, o quilo de figo da índia é vendido a R$ 16,40. A Pitaya Amarela sai por R$ 13,24 a unidade na Casa Santa Luzia. Um pacote com seis tomates holandeses (810g) custa R$ 22,19 (nos sacolões e feiras livres, o quilo do produto raramente ultrapassa os R$ 2,00). Lojas justificam preços altos As lojas onde foi realizada a pesquisa explicaram que não são as responsáveis pelos custos altos dos alimentos. "Esses produtos são importados, pagamos caro por eles, não há como praticar preços menores", afirma o gerente em treinamento Jorge Macario, da loja Pão de Açúcar do Jardim Paulistano. Mesmo com os preços elevados, as lojas concordam em que a procura pelos alimentos de luxo é satisfatória . "Temos mercado aqui no Jardim Paulistano para vender produtos desse tipo", diz Macario. "Cada loja do Pão de Açúcar tem de se adequar à região em que se encontra". O gerente da Casa Santa Luzia, Carlos Gonçalves, explica: "esses tomates caros chegam até nós de avião". A julgar pelo preço, é bem provável que vieram de primeira classe. Lista de itens e endereços: Empório Santa Luzia Importadora Ltda Alameda Lorena, 1471 CEP 01424-001 - São Paulo, SP Telefones: São Paulo: (11) 3897-5000 Demais Localidades: 0800-55 58 44 Horário de funcionamento - de segunda à sábado, das 8h às 20h45 Azeite Ruffino 500ml (Itália) - R$ 60,00 Cerveja Delirium Tremens 330ml (Dinamarca) - R$ 9,70 Chocolate Neuhaus Truffus 150g (Alemanha) - R$ 46,50 Cogumelo Morilles 20g (França) - R$ 36,00 Damascos Glaceados com Pistache (caixa) 1kg (Síria)- R$ 47,00 Macarrão Tagliatelle com Tartufi 250g (Itália) - R$ 37,50 Panetone Motta 1kg (Itália) - R$ 71,00 Pitaya Amarela (unidade) 308g (Colômbia) - R$ 13,24 (O quilo do produto custa R$ 43,00) Polenta com tartufo e cogumelo 500g (Itália) - R$ 34,10 Queijo Crottin Chevretin 120g (França) - R$ 20,10 Queijo português Valmadeiros 500g - R$ 35,14 Queijo Roquefort Société 100g (França) - R$ 14,60 Tomate holandês (pacote com seis unidades) 810g - R$ 22,19 Vinagre balsâmico Pandora 250ml (Itália) - R$ 32,00 Pão de Açúcar - Jardim Paulistano Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1351 CEP: 01441-001 - Bairro Jardim Paulistano, São Paulo, SP Telefone: (11) 282-9562 Horário de funcionamento - de segunda a sábado, das 8h às 22h; domingo, das 10h às 22h Barra de chocolate Fudge 132 g (EUA) - R$ 20,50 Bombons Godiva (caixa com nove unidades) 113g - R$ 38,00 Caviar ovos de salmão 100g (Dinamarca) - R$ 64,90 Charutos de chocolate (caixa com quatro unidades) - R$ 38,00 Figo da índia 1kg - R$ 16,40 Mini abóbora origem controlada 1kg - R$ 15,98 Pitaya colombiana 1kg - R$ 25,90 Queijo Rocquefort Société 100g (França) R$ 19,10 Pinholi Companhia das Ervas 26g - R$ 12,70