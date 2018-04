ITR: entrega da declaração a partir do dia 19 Todos os contribuintes que têm propriedade rural no País, como terreno, casa, chácara, etc., devem entregar a declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) no período que vai de 19 de agosto a 30 de setembro. A Receita Federal vai tornar disponível o programa ITR na internet (www.receita.fazenda.gov.br) a partir de hoje. Já os formulários e manuais do imposto estarão à disposição dos contribuintes nas agências dos Correios e nas unidades da Receita a partir de 1.º de setembro. Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal, explica que a declaração do ITR é composta de duas partes: a primeira, Documento de Informação e Arrecadação Cadastral (Diac), deve ser preenchida com os dados cadastrais do imóvel e também de seu proprietário. Na segunda, Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat), vão os cálculos do imposto. Monteiro diz ainda que a base de cálculo para o ITR é o valor da terra nua (solo, florestas e pastos nativos). As alíquotas de imposto variam de 0,03% a 20%, dependendo do grau de utilização da terra e de seu tamanho. O contribuinte poderá entregar a declaração do ITR pela internet, por meio do programa Receitanet; em formulário, nas agências dos Correios, pagando uma tarifa de R$ 2,50; ou em disquete, nos bancos credenciados, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O imposto poderá ser pago à vista ou em até quatro cotas mensais, desde que o valor dela não fique abaixo de R$ 50. A primeira cota ou parcela única vence em 30 de setembro. Código do Darf: 1070.