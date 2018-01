Iveco anuncia investimentos de R$ 150 milhões até 2008 A Iveco, empresa do grupo Fiat que produz caminhões em Sete Lagoas (MG), anunciou nesta segunda-feira investimentos de R$ 150 milhões em novos produtos e equipamentos para o período 2007 e 2008. A companhia também informou que, a partir de 1º de janeiro, será presidida pelo italiano Marco Mazzu, de 48 anos, ex-dirigente da CNH, outra empresa do grupo. Mazzu, que já trabalhou no Brasil em outras três ocasiões, substituirá o atual presidente da Iveco Latin America, Jorge Garcia, que retornará à Europa para ocupar nova posição na empresa. Ele está no cargo desde maio de 2004. As vendas de caminhões da marca até novembro apresentaram queda de 28% em relação a igual período de 2005, totalizando 2.197 unidades. No mercado total de caminhões, as vendas devem cair 7% este ano, para aproximadamente 75 mil unidades. No segmento de ônibus o resultado até novembro contabiliza 35% de queda nas vendas, para 188 unidades, ante 290 no mesmo período de 2005. O mercado total brasileiro de ônibus cresceu 21%, e soma, até o mês passado, 17,9 mil unidades. Já o desempenho da Iveco na América Latina será similar ao do ano passado, com vendas de 12 mil caminhões ante 11.924 em 2005. Segundo Garcia, a empresa conseguiu compensar a retração no mercado brasileiro com ampliação de vendas na Argentina e Venezuela. As exportações hoje representam 60% da produção de Sete Lagoas. "Vamos terminar 2006 com resultado operacional positivo pelo segundo ano consecutivo na América Latina", disse Garcia. "Uma empresa financeiramente sólida é a maior garantia que podemos dar a nossos concessionários e clientes." A operação brasileira não teve lucro.