Já é possível revisar projeção do PIB anual, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse em Tóquio que o crescimento registrado no primeiro trimestre torna possível revisar em alta a projeção de expansão do PIB em 2004, atualmente em 3,5%. "Acredito que o dado recente de crescimento de 1,6% é suficiente para atingir a projeção 3,5%", disse Palocci. Quando questionado se o governo pode elevar essa projeção, Palocci respondeu: "é possível". As declarações foram feitas após encontro com o ministro das Finanças do Japão, Sadakazu Tanigaki. Palocci ressaltou ainda que importantes reformas legislativas, entre outras, precisam ser aprovadas. "Temos algumas leis importantes em discussão no Congresso", afirmou. "O Brasil precisa trabalhar para fortalecer suas instituições, trabalhar na lei de falências e em outras áreas", comentou o Ministro. No encontro com Tanigaki, Palocci explicou que os esforços recentes para restabelecer a economia, segundo relataram à agência Dow Jones autoridades brasileiras que acompanharam o encontro do Ministro brasileiro com o japonês. Palocci disse ainda a Tanigaki que o impacto da elevação no juro norte-americano deve ser breve e não causar efeito de longo prazo. Palocci está em Tóquio para discutir comércio, investimentos e a economia brasileira com autoridades japonesas e executivos. Antes de reunir-se com o Ministro japonês, participou de evento no Banco de Cooperação Internacional do Japão.