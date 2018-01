‘JÁ ESCAPEI DUAS VEZES DA MORTE NESSA ESTRADA’ É um tormento trafegar pela BR-222, que corta os Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. O pior trecho fica entre Pará e Maranhão, numa extensão de 900 km, onde predominam a sequência de buracos e a má sinalização da via. Além de estreita e com mão dupla, a estrada não passa por manutenção há alguns anos. As únicas medidas adotadas são as operações tapa-buraco, que tentam minimizar o risco de quem trafega pela rodovia.