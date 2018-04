Já há garantia de emprego na Nossa Caixa, diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), rebateu a pressão exercida pelos bancários para que o projeto de lei que tramita na Assembléia Legislativa sobre a venda da Nossa Caixa ao Banco do Brasil inclua uma garantia dos empregos. "Os sindicatos não têm o que falar, porque na verdade já há garantia de emprego", atacou Serra. "Eles vão pedir o que já existe", acrescentou, após participar da abertura das provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, em uma escola estadual no Jabaquara. Veja também: Nossa Caixa deve contribuir para o lucro já em 2009, diz BB BB pode reduzir dividendos para pagar Nossa Caixa Banco do Brasil garante que não fará demissões E agora, Bradesco?, pergunta o mercado Negócio com a Nossa Caixa ficou caro, dizem analistas Ação da Nossa Caixa sobe mais de 80% com interesse do BB Governo age por vaidade, diz associação de minoritários do BB Segundo o governador, no entendimento com o Banco do Brasil ficou acertado que os empregos da Nossa Caixa seriam mantidos. Serra enviou na segunda-feira o projeto de lei 750, que autoriza a venda da Nossa Caixa ao BB. O projeto foi enviado em regime de urgência e os deputados têm até amanhã para apresentar emendas.