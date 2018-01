Já são 5 os detidos no caso Schincariol O diretor da Guarda Municipal de Itu, José Antonio da Silva, informou que o Departamento de Investigações Criminais de São Paulo (Deic) prendeu hoje de manhã outras duas pessoas suspeitas de participação indireta na morte do empresário José Nelson Schincariol. Ao todos, são cinco os detidos levados para São Paulo. Além do traficante apontado como dono da arma e dos dois homens que foram até a casa do empresário - um deles confessou ter desferido os tiros - foram presos o homem que guardava a arma em casa e um suspeito de dar cobertura aos assassinos, cuja participação ainda é duvidosa. O autor dos disparos foi preso em sua casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os outros envolvidos moram no Jardim Alberto Gomes.