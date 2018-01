"Já tenho quase todos os nomes, mas não tenho pressa" No último compromisso da viagem de dois dias à Argentina e ao Chile, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esfriou as enormes expectativas em torno do anúncio dos integrantes do primeiro escalão. "Já tenho quase todos os nomes. Mas não tenho pressa", afirmou Lula, em uma conversa com jornalistas, durante o coquetel oferecido na embaixada brasileira em Santiago. Lula disse que, escolhidos ministros e presidentes de estatais, pretende valorizar funcionários de carreira e levá-los para postos importantes. O petista falou dos riscos das escolhas meramente políticas e achou curioso que só se falem em ministérios e na presidência do Banco Central, deixando de lado as empresas públicas e bancos, por exemplo. "Quantos ministérios vale uma Petrobrás, um BNDES?", comentou. Bem-humorado e na expectativa do jogo entre Corinthians e Fluminense, o corintiano Lula lembrou algumas passagens de sua vida política e profissional. Ao criticar as indicações políticas, o petista contou que era presidente do PT quando enviou pedido de um cartão de crédito para o partido ao então presidente do Banco do Brasil Lafayette Coutinho. Segundo Lula, depois de muito tempo, Coutinho respondeu que "por motivos políticos" o cartão não poderia ser autorizado. "Pedi então ao Lázaro Brandão, do Bradesco, e em dez dias estava lá o cartão, com R$ 400 mil de crédito", disse Lula. Ele também citou as frustrações de funcionários que não são valorizados nas empresas onde trabalham, lembrando que quando era metalúrgico havia um torno considerado o mais importante e, certa vez, quando se aproximava sua oportunidade de manejar o equipamento, a empresa onde trabalhava contratou um operário de fora. "É uma decepção danada", disse. Pode ser depois da viagem aos EUA O presidente eleito afirmou que não considera imprescindível que os principais nomes de seu ministério sejam anunciados antes da viagem aos Estados Unidos, para a reunião com o presidente George Bush, marcada para o dia 11 deste mês. Sobre o encontro com Bush, Lula disse que seu governo tem interesse em manter e até aumentar o comércio com os americanos, mas com novas formas de negociação. "Você acha que eu pareço com o Fernando Henrique? Então. Vai ser diferente", disse. Na porta da embaixada, um pequeno grupo de manifestantes estendeu uma faixa contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e pró-Lula. "Sí a la vida, no al Alca, Fuerza Lula", dizia a inscrição, assinada por uma Assembléia Popular Nacional Pró-Fórum Social. Na sala principal do palácio que abriga a embaixada brasileira, onde ficou hospedado, Lula garantiu que não vai alterar 17 indicações de embaixadores feitas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. "Não vou mexer nas indicações. Não vou mandar voltar depois de um mês, quando a pessoa já se mudou, levou a família", afirmou. Lula contou que ficou emocionado ao visitar o Palácio La Moneda, sede do governo do Chile, onde foi assassinado o presidente Salvador Allende, no golpe que deu origem à ditadura chilena. Elogiou a beleza de Buenos Aires, onde esteve na véspera, e riu do comentário de que os argentinos estão procurando um Lula para votar em abril. Não quis, porém, indicar o candidato de sua preferência na disputa presidencial argentina. Provocado a falar de futebol, o presidente eleito disse ter certeza de que o Corinthians venceria o jogo e tiraria o Fluminense do campeonato. "O Corinthians não perde dois jogos no mesmo mês", brincou Lula, apostando numa final paulista, entre Santos e Corinthians. Veja o índice de notícias sobre a transição e a Presidência.