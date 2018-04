Já vigoram regras de combate à lavagem de dinheiro

Em circular publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial, o Banco Central consolida em uma única legislação as regras e normas que os bancos terão que seguir, sob fiscalização do BC e outros órgãos do governo, para prevenir e combater crimes de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.

Pelas novas regras, que aumentam o poder de fiscalização do BC e acabam de entrar em vigor, a "origem dos recursos das operações das pessoas e beneficiários efetivos" será identificada nas operações de todos os clientes do sistema financeiro e haverá avaliação sobre a "compatibilidade das operações com o patrimônio constante dos cadastros respectivos."

Definidas pela Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em dezembro de 1999 e promulgada no Brasil por decreto em dezembro de 2005, as novas regras foram anunciadas pela autoridade monetária brasileira na sexta-feira (24).