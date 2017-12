"Jabutis" da MP do Refis excluídos por Eunício tratam de penhora de bens, repatriação e pejotização

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), excluiu nove artigos do relatório da Medida Provisória que institui o Programa de Regularização Tributária (PRT), a MP do Refis, de autoria do deputado Newton Cardoso Jr (PMDB-MG).

Eunício considerou que os artigos são estranhos ao objetivo original da proposta, pois tratam de temas como penhora de bens, funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), repatriação de recursos do exterior e redução de benefícios fiscais para empresas de bebidas instaladas na Zona Franca de Manaus. A matéria foi reenviada na última semana para a Câmara dos Deputados.

Um dos artigos excluídos por Eunício tentava acrescentar à lista de exceções de penhora da Lei 13.105, de 2015, os valores depositados em conta bancária destinada ao capital de giro. Outro artigo descartado pelo presidente do Senado buscava incluir Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830, de 1980) "imóveis" como primeiro item na lista de bens suscetíveis à penhora ou arresto em caso de inadimplemento fiscal, ao lado de “dinheiro”.

Também foi descartado artigo que sugeria alteração na Lei 8.212, de 1991, para reduzir a contribuição previdenciária do empregador rural de 2% para 0,5% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção.

Em outro artigo do relatório, que alteraria o artigo 129 da chamada Lei do Bem (Lei 11.196/2005), o relatório aprovado tentava facilitar a "pejotização". No texto, que acabou sendo descartado por Eunício, ficava explícito que não viola a legislação fiscal e previdenciária a empresa que for criada para exercer a atividade de forma pessoal e individual e até mesmo aquelas que prestam serviços exclusivamente para um único contratante.

Para evitar perdas na arrecadação, governo quer reeditar nova MP do Refis

Um dos artigos mais polêmicos, que também acabou sendo excluído, tratava da extinção de multas quando fosse necessário o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que julga recursos contra autuações da Receita Federal. Pelo texto do relatório aprovado na comissão mista, quando ocorresse o voto de qualidade, o devedor ficaria livre do pagamento de multa, que chegam a três vezes o valor da cobrança original.

Eunício também eliminou uma tentativa de modificação na Lei de Repatriação (Lei 13.428, de 2017) para aumentar a parte destinada a Estados e municípios de 46% para 49% da arrecadação com multas para os outros entes federativos.

Outros dois dispositivos reduziriam incentivos fiscais de fabricantes de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, que hoje recebem créditos de 20% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre extratos e concentrados produzidos e que são utilizados para abater impostos de outros produtos fabricados fora da região, como cervejas. O artigo 22 reduziria os créditos a 4% até 2020. Já o artigo 23 vedaria a utilização dos créditos para outros produtos, retirando a atratividade do mecanismo.

O presidente do Senado também barrou artigo que modificaria a Lei 11.488, de 2007 para tentar acabar com a possibilidade de aplicação de multa de até 100% a fabricantes de cigarro que descumprissem a obrigatoriedade de instalação de máquinas contadoras de produção.

O último artigo rejeitado por Eunício tentava revogar o artigo 38 da Medida Provisória 2.158-35, de 2001, também acabando com a possibilidade de aplicação de multas a fabricantes de águas, incluindo as águas minerais, naturais, artificiais e as águas gaseificadas em caso de descumprimento da obrigatoriedade da instalação de equipamentos medidores de vasão.

Nesta terça-feira, Eunício disse que exerceu o papel que lhe cabia ao retirar os itens que não eram pertinentes ao texto. O presidente do Senado adiantou que, se o plenário da Câmara decidir reinserir os "jabutis", terá o poder de retirá-los novamente no Senado.