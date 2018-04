Jack Daniel´s ganha versão com sabor ´cola´ Depois da Vanilla Coke e da Pepsi Blue, um novo produto vai acirrar a disputa entre as bebidas ´cola´. A Brown-Forman Beverages, fabricante do uísque Jack Daniel´s, e a Miller Brewing Company anunciaram nesta segunda-feira uma versão alcoólica da cola: o "Jack Daniel´s Original Hard Cola". O gosto da bebida, que será lançada nos Estados Unidos durante o verão no Hemisfério Norte, será uma mistura entre o Jack Daniel´s e o aroma de cola. Em garrafas longneck, o Jack Daniel´s Original Hard Cola será vendido para maiores de 18 anos, em bares e restaurantes a partir de julho e estará disponível em lojas até setembro. A Miller Brewing Company, uma subsidiária da Philip Morris, tem como principais produtos as cervejas Miller Lite, Miller Genuine Draft e Miller High Life. No começo do mês, a Pepsi lançou uma nova versão do seu principal refrigerante, com cor azul e sabor de framboesa, que deve chegar às prateleiras dos Estados Unidos em agosto. O lançamento do novo produto da Pepsi foi anunciado uma semana antes de a Coca-Cola iniciar a distribuição de sua nova bebida com sabor de baunilha: a Vanilla Coke.