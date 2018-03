JAL desiste de aumentar tarifas domésticas A Japan Airlines System Corp., conhecida como JAL, anunciou que com base em consulta junto à Comissão de Comércio do Japão (FTC na sigla em inglês), decidiu manter as atuais tarifas domésticas em junho, desistindo de um plano inicial de aumentá-las, em resposta ao impacto da guerra no Iraque. A companhia precisava do sinal verde da FTC, pois a agência de vigilância aprovou a criação da Japan Airlines System, através da integração das atividades da Japan Airlines e Japan Air System em outubro, na condição de que as operadoras reduzam de forma uniforme as tarifas domésticas em 10% e não as aumente durante no mínimo três anos, a menos que haja uma mudança abrupta no cenário econômico. A FTC disse à JAL que "mais tempo é necessário para verificar se a guerra no Iraque está causando uma mudança abrupta no cenário econômico", disse um representante da empresa. As companhias vendem passagens dois meses antes da data da saída, então precisam notificar o governo sobre as tarifas de junho antes de 1º de março. A JAL e a Nippon Airways Co. (ANA) apresentaram ao governo seus planos de aumentar de forma uniforme as tarifas de vôos internacionais em 3% a partir de 15 de abril. As mudanças nas tarifas aéreas internacionais estão sujeitas à aprovação do governo japonês, porém as autoridades deverão permitir esse aumento de 3%.