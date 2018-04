JAL e JAS definem estrutura administrativa As companhias aéreas japonesas Japan Airlines Co.(JAL) e Japan Air System Co.(JAS) já definiram a estrutura administrativa da Japan Airlines System, a holding que deverá integrar as operações das duas empresas. A informação é do diário local Nihon Keizai Shimbun. A nova holding, que deverá entrar em operação no início de outubro, vai adotar um sistema corporativo em que a alta administração vai ser separada da tomada de decisões do dia-a-dia. A intenção é tornar a estratégia dos negócios mais flexível, segundo o jornal. Estrutura A nova empresa terá 15 diretores, dez dos quais trabalharão em regime de tempo integral seis deles da JAL e quatro da JAS. Os outros cinco serão escolhidos entre os principais acionistas e profissionais de fora das empresas. O presidente da JAL, Isao Kaneo, será o presidente da Japan Airlines System. Já o presidente da JAS, Hiromi Funabiki, foi escolhido como diretor-geral da nova companhia. De acordo com o diário, Kaneo e Funabiki continuarão à frente de suas companhias, sob o comando da nova holding, até que a reorganização esteja completa.