JAL planeja redução de vôos internacionais, dizem fontes A Japan Airlines System Corp. reduzirá o número de seus vôos internacionais, com o impacto negativo da guerra no Iraque sobre as reservas de vôos, segundo informações da Kyodo News. A empresa holding da Japan Airlines (JAL) e Japan Air Systems (JAS) planeja suspender quatro vôos semanais saindo do Kansai International Airport e diminuirá pela metade o número de vôos semanais de Kansai-Honolulu e Kansai-Seul. Além disso, a JAL poderá cortar o número dos sete vôos semanais entre Kansai-Guam e Kansai-Saipan, por meio da consolidação das rotas, afirmam fontes. A Japan Airlines Systems pretende realizar reduções adicionais no número de vários vôos semanais operados pela JAL a partir do aeroporto de Narita. Inicialmente, a empresa anunciou que decidiu cortar o número de vôos semanais da JAL entre Narita-Paris de 10 para sete vôos, com início em abril. O número total de reservas de assentos nos vôos da Japan Airlines Systems em março representa uma queda entre 5% a 10% em relação a março do ano passado. Houve 30.000 cancelamentos nos dias que seguiram o início da guerra no Iraque. A Japan Airlines System planeja aumentar em média 3% as tarifas aéreas da JAL e JAS, com início em meados de abril, repassando aos passageiros os efeitos dos aumentos de combustíveis resultantes da guerra. British Airways reduzirá capacidade em abril, com corte de empregos A British Airways PLC anunciou que cortará 4% de sua capacidade em abril e maio e acelerará o seu programa de corte de empregos, em resposta à guerra no Iraque. A maior companhia aérea do Reino Unido informou que as reduções se aplicarão principalmente à rotas do transatlântico e do Oriente Médio e que serão realizadas utilizando-se Boeings 777 menores, em vez do modelo 747 em alguns casos. A operadora já reduziu vôos para o Kuwait, Israel e Emirados Árabes Unidos desde o início da guerra e reiniciará um vôo diário saindo de Londres até Tel-Aviv no dia 28 de março, mas está cortando 6% da capacidade no transatlântico, em resposta à queda da demanda por viagens aéreas. Em fevereiro último, a British anunciou planos de cortar 13.000 postos de trabalho até março de 2004, como parte de seu programa de reestruturação. A empresa já eliminou 10.000 posições, porém informou que antecipará o prazo final para os 3.000 empregos restantes para setembro deste ano. A empresa está suspendendo um de seus sete vôos diários entre o aeroporto de Heathrow, em Londres, e o aeroporto JFK, em Nova York, e cancelando um dos dois vôos diários entre Londres e Chicago até 8 de abril. A companhia aérea também está adiando a introdução de serviços adicionais de verão saindo de Heathrow até Newark e Toronto e do aeroporto de Gatwick até Houston. A capacidade para o Oriente Médio foi reduzida em 26%, informou a companhia. A British não comentou sobre reservas antecipadas ou sobre a receita, porém afirmou que após dois meses de reduções da capacidade, espera-se que no verão "as operações sejam normais".