Janeiro está aí. E as contas do início do ano também Passadas as festas e as compras de fim de ano, é hora de voltar a se preocupar com o bolso. Isso porque janeiro é, para a maior parte dos brasileiros, um mês marcado pelo aumento de despesas. Cobrança de impostos, mensalidade escolar e quitação das dívidas feitas no fim do ano são alguns dos motivos que podem surpreender os menos preparados com um desequilíbrio no orçamento este mês. Agora é hora, por exemplo, de os donos de automóveis começarem a se preocupar com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O prazo do pagamento varia de acordo com a placa do veículo e, em alguns casos, começa a ser feito já este mês. O mesmo vale para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cuja fatura também começará a chegar nas próximas semanas nas casas dos paulistanos. Em ambos os casos, é possível parcelar a dívida e quem faz o pagamento à vista obtém desconto. Para o professor Alberto Borges Matias, do Laboratório de Finanças da Universidade de São Paulo (Labfin-USP), entretanto, se o consumidor não tem dinheiro suficiente para fazer o pagamento à vista, ele não deve nem pensar em adquirir um empréstimo no banco, por exemplo, ou usar o cheque especial, para fazer isso. "Nesses casos, é melhor parcelar. Até porque o desconto que a pessoa iria obter pagando os impostos à vista não vai compensar os juros que ela pagaria ao banco se usasse o especial ou um empréstimo para fazer isso", justifica. De acordo com a avaliação do professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp) Edgar Pereira, o que o consumidor deve evitar a todo custo é fazer dívidas. "Afinal, apesar de as taxas de juros estarem caindo, elas ainda estão altas. É melhor esperar um pouco para fazer isso. A recente queda da Selic (que caiu de 17% para 16,5% em dezembro) deve fazer com que os juros do crediário fiquem mais baratos até fevereiro", diz. Quem cursa a universidade ou possui filhos em idade escolar também deve ficar sob alerta. No começo do ano é preciso pagar pelo material escolar, pelo uniforme novo e pela primeira mensalidade da escola ou da faculdade. Matias, da USP, lembra ainda que o valor da mensalidade escolar chegará com aumento, uma vez que o reajuste anual ocorreu no fim do ano - e ficou por volta de 15%, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp). Além dos gastos com educação, é nessa época que começam a ser depositados também os cheques pré-datados usados nas compras e viagens de fim de ano, e quando começam a chegar as cobranças dos gastos feitos nos cartões de crédito e no crediário. Por isso, vai ser menos atingido o bolso de quem se preparou com antecedência. "O ideal é que, todos os anos, faça-se um projeto antecipado levando em conta esses gastos", diz o presidente da Proconsumer, Fernando Scalzilli. "O ideal é aproveitar o reforço que chega no fim do ano, com o 13º salário, para guardar um pouco para os gastos que chegam até março", complementa ele.