Japan Airlines compra 10 aviões da Embraer A Japan Airlines informou nesta quinta-feira, 22, que irá comprar 10 aviões da Embraer avaliados em US$ 290 milhões a preços de tabela. A companhia quer renovar sua frota para aumentar a competitividade de custo. A Japan Airlines, maior companhia aérea da Ásia mas a sexta em valor de mercado, informou que planeja usar os jatos Embraer 170 em rotas domésticas no ano fiscal que começa em abril de 2008. A empresa aérea tem uma opção para comprar mais cinco aviões da fabricante brasileira. A Japan Airlines, que tem sido atingida por preços altos de combustíveis e tem uma frota relativamente antiga, tem afirmado que planeja trazer 85 novos aviões, principalmente modelos pequenos, e aposentar 64 aeronaves até 2010/2011 para melhorar sua eficiência de consumo de combustível em 14%. Briga Essa semana, a canadense Bombardier, concorrente direta da fabricante brasileira, lançou um novo modelo de jato regional de 100 lugares para competir com o 170 da Embraer. Ele deverá custar em torno de US$ 46 milhões. Lançada há 8 anos, a família de jatos regionais Embraer 170/190 tem, até hoje, 184 aeronaves em operação e mais de 500 mil horas de vôo. Somente no terceiro trimestres do ano passado recebeu 87 novos pedidos e no total já são mais de 450 encomendas.