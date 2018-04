Japão, a 2ª maior economia do mundo, entra em recessão

O Japão anunciou nesta segunda-feira que a sua economia, a segunda maior do mundo, entrou em recessão. O Produto Interno Bruto (PIB) japonês sofreu redução de 0,1% no terceiro trimestre do ano, depois de já ter caído 0,9% no trimestre anterior. "A queda na economia vai continuar por algum tempo, enquanto o crescimento global se desacelerar", disse o ministro da Economia, Kaoru Yosano. "Nós precisamos ter em mente que as condições econômicas podem piorar ainda mais na medida em que a crise financeira dos Estados Unidos e da Europa se aprofunda, as preocupações sobre a queda econômica se agravam e os mercados e o câmbio têm grandes variações." O índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, caiu na abertura do pregão, após o anúncio do números da economia japonesa, mas se recuperou e fechou em alta de 0,7%. O Japão é mais um país desenvolvido a entrar em recessão, que é definida como dois trimestres consecutivos de retração da economia. O país sofre com a queda do crescimento mundial, que provocou redução na procura por exportações japonesas. Na semana passada, a zona do euro entrou oficialmente em recessão, com os anúncios de que a Alemanha e a Itália tiveram dois trimestres de queda do PIB. Na Grã-Bretanha, país que integra a União Européia, mas não a zona do euro, o governo afirma que a economia provavelmente já está em recessão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.