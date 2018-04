Japão admite dar mais estímulos à economia O Japão está pronto para dar mais estímulos à economia se a deterioração econômica dos EUA continuar a impactar a nação asiática, disse o ministro das finanças japonês neste domingo. Falando em um programa na emissora pública de TV NHK, o ministro Shoichi Nakagawa citou o consumo dos americanos no Natal e o destino de grandes companhias dos EUA com problemas como dois fatores a serem observados. "Esses movimentos podem afetar o Japão. E é natural que realizemos o que for necessário, incluindo medidas fiscais, financeiras e tributárias, imediatamente após o segundo orçamento suplementar", disse Nakagawa. O governo japonês está trabalhando em um orçamento extra para 2009 - que será submetido ao parlamento, provavelmente em janeiro.