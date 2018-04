Japão ameaça sobretaxar exportações dos EUA O representante de Comércio dos EUA, Robert Zoellick, disse que as tarifas norte-americanas sobre a importação de aço não violam as regras da Organização Mundial do Comércio, informou o Kyodo News. Zoellick se encontrou com o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Takeo Hiranuma, para discutir sobre a decisão dos EUA de tarifar em 8% a 30% as importações de aço de diversos países, inclusive do Japão. Zoellick disse que os EUA não aceitarão que o Japão imponha quaisquer tarifas retaliatórias sobre as exportações dos EUA, disse o Kyodo News. Em encontro realizado em 14 de março, em Washington, o Japão havia pedido aos EUA que cortassem as tarifas de outras exportações japonesas para compensar os prejuízos causados às siderúrgicas do Japão com as tarifas sobre as importações de aço. No entanto, Japão e EUA não conseguiram chegar a um acordo. Hiranuma disse que o Japão teria de começar a preparar medidas de retaliação compatíveis com regras da OMC se os EUA não respondessem positivamente ao pedido de compensação feito pelo seu país. Tais medidas poderiam incluir tarifas sobre exportações norte-americanas ao Japão. A OMC exige que uma nação que protege sua indústria com salvaguardas deve compensar os países aos quais elas são dirigidas com medidas, como corte nas tarifas que incidem sobre outros setores. Zoellick não respondeu ao pedido de compensação, mas disse que os EUA estudam excluir mais produtos siderúrgicos japoneses de suas tarifas. Ele disse ainda que 53% das importações de produtos japoneses derivados do aço são tarifados. Zoellick e Hiranuma continuarão as discussões sobre o assunto por telefone, disse um oficial do ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão.