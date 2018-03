Japão anuncia novo pacote de estímulo, de US$ 80 bi O governo japonês anunciou nesta terça-feira um novo pacote de estímulo econômico que inclui 7,2 trilhões de ienes (US$ 80,899 bilhões) em gastos públicos. O pacote envolve também um montante relativamente pequeno de emissão de dívida, a despeito de a situação fiscal da maior economia da Ásia ser a pior entre os países ricos. Segundo o governo, o valor do plano de gastos chega a 24,4 trilhões de ienes (US$ 274,20 bilhões) se forem incluídas as medidas que não exigem desembolsos imediatos - como garantias de crédito.