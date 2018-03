Japão cancelará US$ 32 bi de estímulo do último governo O governo japonês anunciou hoje que vai cancelar parte do pacote de estímulo da economia previsto pelo gabinete anterior, congelando até 2,926 trilhões de ienes (US$ 32,102 bilhões), a fim de redirecionar o dinheiro para projetos mais efetivos. A decisão coroou semanas de esforços do governo para poupar dinheiro por meio do cancelamento de programas considerados ineficientes pelo novo gabinete. As medidas fazem parte de um orçamento de 14 trilhões de ienes fixado pelo Partido Liberal Democrático (PLD, agora na oposição) para custear a maior parte do pacote de estímulo, de 15,4 trilhões de ienes.