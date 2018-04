Japão começa a mostrar sinais de estabilização A economia japonesa se beneficia com a recuperação econômica nos EUA e na Europa, disse o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Alan Greenspan. "O Japão vive um problema sério de deflação, mas começa a mostrar sinais de estabilização", disse. O presidente do Fed disse ainda que não vê problemas de liquidez no Japão, minimizando o alerta recentemente dado pelo Banco Mundial de que esta recessão e os déficits no orçamento do Japão estariam aumentando as chances de uma "crise de crédito séria".