Japão confirma caso de vaca louca; suspeita no Canadá O Japão confirmou o 22º caso de doença da vaca louca no país. O animal - uma vaca de cinco anos e quatro meses de idade - foi abatido na semana passada em uma fazenda de Hokkaido, afirma a agência de notícias Kyodo News, com base em informações do Ministério da Agricultura local. A carcaça do bovino, da raça Holstein, será incinerada. O animal nasceu antes da entrada em vigor das regras que obrigam que a alimentação animal seja livre de partes consideradas de risco para a transmissão da doença, como cérebro e espinha dorsal. O governo de Hokkaido vai investigar como era a alimentação do animal e a origem da ração para determinar se houve infração das regras, que estão em vigor desde 2001. Também nesta segunda-feira, o Canadá identificou mais um caso de doença da vaca louca, segundo fonte da Agência Canadense de Inspeção Alimentar. As vísceras de um animal com suspeita de contaminação foram enviadas um laboratório de Winnipeg no final de semana para a realização de testes finais. Não há indícios de que qualquer parte do animal tenha sido processada nem vendida no mercado. O possível novo caso aparece justo quando o Canadá havia retomado as exportações de carne bovina para o Japão, que tinha banido o produto depois que um caso de vaca louca foi descoberto no rebanho canadense em maio de 2003. Estima-se que a crise desencadeada pelo caso tenha provocado prejuízos de US$ 7 bilhões à indústria de bovinos do Canadá.