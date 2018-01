Japão confirma o 10º caso da doença da vaca louca As autoridades japonesas confirmaram neste domingo o 10º caso da doença da vaca louca no país desde a identificação do primeiro animal atingido pela doença, em setembro de 2001. O animal infectado chegou a ser abatido mas o ministério da saúde japonês informa que a carne não chegou a ser comercializada e será incinerada.