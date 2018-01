Japão deve aprovar adição do álcool na gasolina Empresários brasileiros acreditam que o governo do Japão deve autorizar a adição de 5% de álcool anidro à gasolina até o fim deste ano. A afirmação é de Isaac Popoutchi, presidente da Coimex. Representando também a Unica (União da Agroindústria Canavieira de São Paulo) e os produtores de etanol do Centro-Sul, o empresário reuniu-se hoje com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, para pedir apoio do governo brasileiro para conquistar o mercado japonês. Segundo Popoutchi, com a adição de 5% de etanol à gasolina, o Brasil exportaria 3 bilhões de litros de álcool ao Japão. Em três anos, com a mistura chegando a 10%, o Brasil exportaria 6 bilhões de litros, o que representa US$ 250 milhões anuais. Os empresários estão de olho no mercado japonês principalmente porque o país tem uma grande frota de automóveis, problemas de poluição nas metrópoles e tem ainda de cumprir com o Tratado de Kyoto, que prevê a redução dos níveis de emissão de carbono. O projeto de abertura do mercado japonês para o etanol brasileiro é da Coimex, da Unica e dos produtores do Centro-Sul. Popoutchi descartou que tenha pedido apoio financeiro ao ministro Furlan, mas apenas político. A Coimex trabalha com a japonesa Mitsui para promover junto ao governo japonês os benefícios de se adicionar álcool à gasolina. No entanto, para que a medida seja concretizada, é preciso uma adaptação da legislação japonesa, que ainda não autoriza álcool anidro como combustível. Popoutchi assegurou que o Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, mas não exporta o álcool combustível. Segundo ele, o País vende ao Exterior apenas uma pequena quantidade de etanol, para uso industrial.